Армія РФ вдарила ракетами по Мирнограду: є руйнування, багато поранених, серед них — підліток

Росіяни вдарили по Мирнограду. Фото: прокуратура

Окупаційна армія сьогодні вночі, 10 березня, вдарила по Мирнограду Донецької області. Постраждали одинадцять людей, серед них є підліток. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



Як зазначається, росіяни атакували трьома ракетами С-300. Поранено 11 осіб, серед них: хлопець 16 років, а також 5 жінок і 5 чоловіків віком від 34 до 95 років.





У постраждалих діагностовано різані рани, мінно-вибухові травми, множинні садна, закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.





Внаслідок вибухів пошкоджено щонайменше 17 багатоповерхових будинків та 27 автомобілів.



За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



Раніше ми писали, що окупанти за 9 березня обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про 10 постраждалих.