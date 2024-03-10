В Докучаевске взорвали автомобиль сотрудника «ФСБ по ДНР»

Последствия взрыва автомобиля в Докучаевске. Кадр из видео

В оккупированном Докучаевске Донецкой области взорвали машину сотрудника «ФСБ по ДНР» Игоря Циферова. Об этом сообщил телеграм-канал «Инсайдер UA».



Циферов бывший сотрудник СБУ, который перешел на сторону России, отмечает журналист Андрей Цаплиенко. Циферов работал в «МГБ ДНР», которое позже стало «управлением ФСБ по ДНР».



О состоянии Циферова после взрыва информации нет.



На публикуемых в сети видео видно, что в результате взрыва машина сильно искорежена в районе водительского сидения. Также можно увидеть следы крови.

В Украине Игорь Циферов объявлен в розыск в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 18 апреля 2022 года по признакам уголовного правонарушения по факту дезертирства с оружием, совершенного в условиях военного положения (п. 4 ст. 408 УК Украины).