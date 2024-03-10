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В Докучаевске взорвали автомобиль сотрудника «ФСБ по ДНР»

10 марта 2024, 22:10

В Докучаевске взорвали автомобиль сотрудника «ФСБ по ДНР»

Последствия взрыва автомобиля в Докучаевске. Кадр из видео Последствия взрыва автомобиля в Докучаевске. Кадр из видео

В оккупированном Докучаевске Донецкой области взорвали машину сотрудника «ФСБ по ДНР» Игоря Циферова. Об этом сообщил телеграм-канал «Инсайдер UA».

Циферов бывший сотрудник СБУ, который перешел на сторону России, отмечает журналист Андрей Цаплиенко. Циферов работал в «МГБ ДНР», которое позже стало «управлением ФСБ по ДНР».

О состоянии Циферова после взрыва информации нет.

На публикуемых в сети видео видно, что в результате взрыва машина сильно искорежена в районе водительского сидения. Также можно увидеть следы крови.

В Украине Игорь Циферов объявлен в розыск в качестве подозреваемого в уголовном производстве от 18 апреля 2022 года по признакам уголовного правонарушения по факту дезертирства с оружием, совершенного в условиях военного положения (п. 4 ст. 408 УК Украины).

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