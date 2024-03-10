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У Докучаєвську підірвали автомобіль співробітника «ФСБ по ДНР»

10 березня 2024, 22:10

У Докучаєвську підірвали автомобіль співробітника «ФСБ по ДНР»

Наслідки вибуху автомобіля у Докучаєвську. Кадр із відео Наслідки вибуху автомобіля у Докучаєвську. Кадр із відео

В окупованому Докучаєвську Донецької області висадили в повітря машину співробітника «ФСБ з ДНР» Ігоря Циферова. Про це повідомив телеграм-канал «Інсайдер UA».

Циферов колишній співробітник СБУ, який перейшов на бік Росії, зазначає журналіст Андрій Цаплієнко. Після цього Циферов працював у «МДБ ДНР», яке пізніше стало «управлінням ФСБ по ДНР».

Про стан Циферова після вибуху немає інформації.

На відео, що опубліковані в мережі, видно, що в результаті вибуху машина сильно понівечена в районі водійського сидіння. Також можна побачити сліди крові.

В Україні Ігора Циферова оголошено в розшук як підозрюваного в кримінальному провадженні від 18 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення за фактом дезертирства зі зброєю, скоєного в умовах військового стану (п. 4 ст. 408 КК України).

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