Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Конотопа

Сегодня днем, 18 марта, российская армия атаковала Конотоп Сумской области. В результате удара есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Сумской ОВА.



«Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре города Конотоп и населенным пунктам Сумского района», — говорится в сообщении.



Предварительно, информации о погибших и пострадавших нет. В Конотопе повреждены объекты коммунальной сферы.



Сейчас на месте «прилета» работают соответствующие службы.



Ранее мы писали, что командование Воздушных Сил ВСУ предупредило об активности тактической авиации РФ вдоль северной границы. Пуски управляемых авиационных бомб в Сумской области.