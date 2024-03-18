Окупанти атакували цивільну інфраструктуру у Конотопі

Сьогодні вдень, 18 березня, російська армія атакувала Конотоп на Сумщині. Внаслідок удару є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Сумської ОВА.



«Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі міста Конотоп та населеним пунктам Сумського району», — йдеться у повідомленні.



Попередньо, інформації про загиблих та постраждалих немає. У Конотопі пошкоджено об'єкти комунальної сфери.



Наразі на місці «прильоту» працюють відповідні служби.



Раніше ми писали, що командування Повітряних Сил ЗСУ попередило про активність тактичної авіації РФ вздовж північного кордону. Пуски керованих авіаційних бомб у Сумській області.