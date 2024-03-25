Теракт у Підмосков'ї не мав жодного зв'язку з Україною — Білий дім

Координатор зі стратегічної комунікації Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав твердження Росії про те, що теракт у концертному залі Crocus City Hall у Підмосков'ї пов'язаний із Україною кремлівською пропагандою. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформ».

«Це була атака, проведена оперативниками ІДІЛ-Хорасан, точка», - додав він під час телефонного брифінгу з журналістами 25 березня.

Кірбі сказав, що не здивований поширенням Кремлем інформації про нібито причетність українських служб до теракту.

«Це лише ще один вияв кремлівської пропаганди. Це все, що вони можуть зробити у спробі пов'язати з тим, що вони роблять в Україні, у спробі знайти бодай якесь виправдання своєму безперервному насильству та пограбуванню», — наголосив Кірбі.

Він також нагадав, що США заздалегідь попереджали російську владу про плани ІДІЛ щодо теракту.

Нагадаємо, 22 березня в Підмосков'ї перед початком концерту в «Крокус Сіті Холлі» сталася стрілянина та підпал концертної зали . Жертвами нападу терористів стали понад 140 людей.