ВСУ атакуют оккупантов на Купянском направлении с помощью дронов днем и ночью — видео

Атака дронов ВСУ на оккупантов. Фото: кадр из видео

На Купянском направлении продолжается боевая работа аэроразведки 41 отдельной механизированной бригады. Соответствующее видео бойцы опубликовали в Telegram.







«Ни один русский оккупант не скроется!», — добавили в подписи к видео военнослужащие 41-й ОМБр, работая на Купянском направлении.



Бойцы 41 отдельной механизированной бригады атакуют противника днем и ночью, разбивая небольшие группы захватчиков.



В Генштабе отметили, что на Купянском направлении россияне совершили безуспешную атаку на позиции украинских войск в районе населенного пункта Ивановка Харьковской области.

Атака оккупантов под Ивановкой на границе Харьковской и Луганской областей. Скрин: карта deepstatemap

От Ивановки до оккупированной части Луганской области около восьми км, там расположен 7-й мотострелковый полк РФ из Калининграда.



Ранее бойцы 67 ОМБР ДУК показали, как остановили прорыв российской пехоты на бронетранспортерах БТР-МД «Ракушка» восточнее села Богдановка, Бахмутского района Донецкой области.