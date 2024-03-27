ЗСУ атакують окупантів на Куп'янському напрямку за допомогою дронів вдень і вночі — відео

Атака дронів ЗСУ на окупантів. Фото: кадр із відео

На Куп'янському напрямку продовжується бойова робота аеророзвідки 41 окремої механізованої бригади. Відповідне відео бійці опублікували у Telegram.







«Жоден російський окупант не сховається!», — додали у підписи до відео військовослужбовці 41-ї ОМБр, працюючи на Куп'янському напрямку.



Бійці 41 окремої механізованої бригади атакують супротивника вдень та вночі, розбиваючи невеликі групи загарбників.



У Генштабі наголосили, що на Куп'янському напрямку росіяни здійснили безрезультатну атаку на позиції українських військ у районі населеного пункту Іванівка Харківської області.

Атака окупантів під Іванівкою на кордоні Харківської та Луганської областей. Скрін: карта deepstatemap

Від Іванівки до окупованої частини Луганської області близько восьми кілометрів, там розташований 7-й мотострілецький полк РФ з Калінінграда.



Раніше бійці 67 ОМБР ДУК показали, як зупинили прорив російської піхоти на бронетранспортерах БТР-МД «Ракушка» на схід від села Богданівка, Бахмутського району Донецької області.