На окупованій Луганщині затримали місцеву мешканку нібито за «шпигунство»

На окупованій території Луганської області угруповання «ЛНР» звинуватило місцеву мешканку у «шпигунстві».



Угруповання «ЛНР» затримало 39-річну місцеву мешканку, яка нібито публікувала в соціальних мережах інформацію про переміщення та місця дислокації російських військовослужбовців у регіоні. Стверджується, що вона це робила з грудня 2022 року до червня 2023 року. Дані вона нібито передавала українським спецслужбам через месенджери.



«Внаслідок її дій збройні сили України могли спланувати та завдати вогневої поразки за підрозділами збройних сил РФ», — вважають в угрупуванні.



Бойовики зняли відео, на якому жінка дає свідчення. Вона не озвучує свого мотиву. Лише каже, що передавала дані, ймовірно, українському військовому.