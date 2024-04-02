Зеленський підписав закон про мобілізацію з 25 років

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників із 27 до 25 років. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, закон № 9281 Верховна Рада проголосувала ще 30 травня 2023 року, а 5 червня того ж року документ передали на підпис Зеленському.

Вже з 3 квітня повістку можна буде видавати 25-річним військовозобов'язаним громадянам.

Також Зеленський сьогодні, 2 квітня, підписав закон, який передбачає запуск електронного кабінету військовозобов’язаного. 16 січня Верховна рада ухвалила законопроект щодо цифровізації армії. Сьогодні український гарант підписав документ.