В Днепропетровской области отменили экстренные отключения света

По состоянию на вечер четверга, 4 апреля, экстренные отключения электроэнергии в Днепропетровской области не применяются. Об этом сообщили в ДТЭК.

Ранее в этот же день на сайте ДТЭК появилась информация, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, вызванной обстрелами оккупантов, в Днепропетровской области введены экстренные отключения по распоряжению «Укрэнерго».

Напомним, вечером 4 апреля компания «Укрэнерго» ввела графики отключения света с 18:20 до 22:00 в шести областях: Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Полтавской и Сумской.

Отмечалось, что причины применения ограничений — отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны.

«Объем ограничений является умеренным. Облэнерго в регионах будут распределять имеющийся объем электроэнергии равномерно между очередями потребителей», — сообщили в «Укрэнерго».