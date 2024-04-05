На Дніпропетровщині скасували екстрені відключення світла

Станом на вечір четверга, 4 квітня, екстрені відключення електроенергії на Дніпропетровщині не застосовуються. Про це повідомили у ДТЕК.

Раніше цього ж дня на сайті ДТЕК з'явилася інформація, що через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену обстрілами окупантів, у Дніпропетровській області запроваджено екстрені відключення за розпорядженням «Укренерго».

Нагадаємо, увечері 4 квітня компанія «Укренерго» запровадила графіки відключення світла з 18:20 до 22:00 у шести областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській.

Наголошувалося, що причини застосування обмежень — відсутність достатнього обсягу генерувальних потужностей у системі покриття споживання в окремих регіонах країни.

«Обсяг обмежень є помірним. Обленерго в регіонах розподілятимуть обсяг електроенергії, що є, рівномірно між чергами споживачів», — повідомили в «Укренерго».