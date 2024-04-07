Оккупанты из артиллерии ударили по Невскому, Новолюбовке, Надии и Андреевке

Российские оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Луганской области. В частности, под огонь попадают Невское, Новолюбовка и Андреевка. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.



«Вчера (6 апреля – ред.) противник ударил из артиллерии по Невскому, Новолюбовке, Надии, Андреевке. Совершил минометный обстрел Макеевки», — отметил он.



Кроме того, по словам Лысогора, в районах Стельмаховки и Надии россияне ударили с помощью беспилотников. Захватчики в течение суток из авиации атаковали Белогоровку, также под ударом находились район Тернов и Невское.



Ранее мы писали, что в Луганской области вокруг оккупированного поселка Смоляниново, близи Северодонецка, уже более трех суток горит хвойный лес.