Из восьми приграничных сел Сумской области начали эвакуировать жителей

В Сумской области начали проводить эвакуацию жителей восьми приграничных сел. Фото: Нацполиция Украины

Эвакуацию жителей 8 сел у российской границы начали в Сумской области, сообщают местные власти в интервью «Суспільне Суми».

Российские Z-каналы утверждают, что ВС РФ захватили село Новенькое и вошли в Басовку Сумской области, глава ОВА это опроверг.

«В ходе заседания Совета обороны Сумской области было принято решение о проведении обязательной эвакуации населения из 8 населенных пунктов Юнаковской и Миропольской громад Сумского района», — сообщает областная военная администрация.

«По оперативным данным наших военных, ситуация на границе сегодня напряженная, но контролируемая. Подразделения российской армии не пересекли границу и не захватили ни один населенный пункт на территории Сумской области», — заявил начальник Сумской ОВА Владимир Артюх.

Z-каналы пишут, что ВС РФ захватили село Новенькое и вошли в Басовку Сумской области, где идут бои, украинский военный паблик Deep State подтверждает бои в Басовке.