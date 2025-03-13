Дрон Нацгвардии отправил оккупанта в воздух на Торецком направлении

Дрон ВСУ отправил оккупанта в воздух на Торецком направлении. Фото: кадр из видео

Удачная работа украинского дрона отправила оккупанта в воздух на Торецком направлении. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал «Азова».



Колодец стал «стартовой площадкой» для российского военного, который пытался укрыться от ударных дронов 1-го батальона 12-й бригады «Азов».



Точный сброс попал в боекомплект захватчика, после чего тот взлетел на несколько метров в воздух и увидел окрестности Торецка в последний раз.

Напомним, в американском Институте изучения войны заявили, что ВСУ недавно продвинулись в городе Торецк Донецкой области.