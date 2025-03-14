За сутки под российские удары попали три района Донетчины: есть повреждения

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 13 марта, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов разрушены и повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.



По словам Филашкина, три района в регионе попали в регион:





Покровский район. В Ровно Мирноградской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено авто. В Покровске ранены 6 человек, разрушен частный дом, поврежден магазин. В Малиновке Гродовской громады ранены 3 человека, разрушен дом.





Краматорский район. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 16 частных домов, многоэтажка, 3 админздания, 4 торговых павильона, 2 линии электропередач и газопровод.





Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов.



Ранее мы писали, что за 13 марта российские войска убили одного жителя Донецкой области – в селе Ровное.