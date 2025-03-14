За сутки под российские удары попали три района Донетчины: есть повреждения

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 13 марта, обстреляли ряд населенных пунктов Донецкой области. В результате ударов разрушены и повреждены дома. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
«Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донетчины», — отметил он.
По словам Филашкина, три района в регионе попали в регион:
Покровский район. В Ровно Мирноградской громады 1 человек погиб и 1 ранен, повреждено авто. В Покровске ранены 6 человек, разрушен частный дом, поврежден магазин. В Малиновке Гродовской громады ранены 3 человека, разрушен дом.
Краматорский район. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены 16 частных домов, многоэтажка, 3 админздания, 4 торговых павильона, 2 линии электропередач и газопровод.
Бахмутский район. В Северске повреждены 10 домов.
Ранее мы писали, что за 13 марта российские войска убили одного жителя Донецкой области – в селе Ровное.
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