Україні потрібні системи ППО, літаки, артилерія та тиск на РФ — Зеленський

Для захисту України від щоденних атак з боку армії РФ потрібні протиповітряна оборона, бойові літаки та артилерія. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до Дельфійського економічного форуму, в якому беруть участь президенти Греції, Чорногорії та Словенії, а також представники політичної та експертної спільноти багатьох країн. Вдячний усім за увагу до України.



«Україна не просить надто багато. Нам потрібні системи ППО та бойові літаки, які можуть захистити наші міста від російського терору. Декілька десятків систем та достатня кількість сучасних винищувачів – взагалі не буде проблеми для російської авіації та бомб. Нам потрібна артилерія, щоб відсувати фронт та повертати нормальне життя на окуповану Росією землю», — зазначив він.



Крім того, Зеленський нагадав, що також потрібно застосувати тиск на Росію, який не дозволить Володимиру Путіну збільшувати його військовий потенціал. Так, великі санкції проти Росії, конфіскація активів та нуль толерантності до російської дезінформації.



«Це все абсолютно реалістично. І залежить тільки від політичної волі партнерів. Путін може заповнювати своєю агресією лише дефіцит рішень світу. Дефіцит, який надто затягується. Можна перемогти в цій війні. Але не дефіцитами здобувається перемога», — резюмував глава держави.



Зазначимо, що з початку цього року Росія ще більше посилила атаки на українські населені пункти. Особливо під великим ударом залишаються прифронтові міста, зокрема Харків та область. Тільки за сьогоднішній день відомо про трьох загиблих внаслідок ударів.