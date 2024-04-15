Армія РФ просунулася біля Часового Яру та Новобахмутівки — DeepState

Окупаційна армія РФ просунулася біля Часового Яру на Бахмутському напрямку та Новобахмутівки на Авдіївському напрямку Донецької області. Про це повідомили військові аналітики українського проєкту DeepState.



За уточненою інформацією, тривають бої в районі Бердичів, Часового Яру, Старомайорського та Красногорівки.



Раніше ми писали, що російські війська можуть не встигнути захопити все місто Часів Яр у Донецькій області до 9 травня , але тільки зайдуть у його східний район. Проте брак артилерії та засобів ППО у ЗСУ дозволить загарбникам швидше просуватися під час операції із захоплення міста.



Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що росіянам поставили завдання захопити місто Часів Яр під Бахмутом до 9 травня. Захоплення міста створить умови для подальшого просування ворога до агломерації Краматорська.