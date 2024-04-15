Макрон хоче перемир'я у світових конфліктах на час Олімпійських ігор

Президент Франції Емманюель Макрон має намір ініціювати припинення вогню на час проведення Олімпійських ігор в основних світових конфліктах, зокрема у війні в Україні. Як повідомляє телеканал BFMTV, Париж сподівається на допомогу Китаю у цьому питанні.



«Ми хочемо працювати над олімпійським перемир'ям, і я думаю, що це можливість, за допомогою якої я намагатимусь залучити багатьох наших партнерів», — цитує BFMTV Макрона.



Президент Франції зазначив, що намагатиметься докласти максимум зусиль для «олімпійського перемир'я», уточнивши, що має на увазі і війну між Ізраїлем і ХАМАС, і війну Росії проти України, і війну в Судані.



Також Президент Франції повідомив, що попросить допомоги у Президента Китаю Сі Цзіньпіна, який за кілька тижнів відвідає Париж.



Макрон, зокрема, нагадав, що перед його китайським колегою стояло таке саме завдання у 2022 році з нагоди Зимових Олімпійських ігор.



Також Макрон розповів, що Франція впевнена в успішній церемонії відкриття Олімпіади на річці Сена в липні, але має запасні варіанти на випадок, якщо цього вимагатиме ситуація з безпекою.



Президент Франції також сказав, що Олімпійські ігри 2024 мають стати «моментом дипломатичного світу».



XXXIII літні Олімпійські ігри у Парижі триваьтмуть з 26 липня по 11 серпня.