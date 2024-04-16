Зеленський підписав закон про мобілізацію

Президент України підписав законопроект про мобілізацію. Він набуде чинності через місяць

Сьогодні, 16 квітня, президент України Володимир Зеленський підписав законопроект про мобілізацію. Інформація про це з’явилася на сайті Верховної Ради України.

Закон набуде чинності через місяць.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію (№ 10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку»). Голосами «за» документ підтримали 283 народні депутати.

Раніше «Новини Донбасу» докладно розповідали про те, що передбачає новий закон, як відбуватиметься мобілізація цивільних, які категорії не підлягатимуть заклику на військову службу, на кого поширюватиметься бронювання і що чекає на ухилістів.