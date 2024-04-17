Джонсон пропонує направити $61 млрд на допомогу Україні та надати їй ATACMS

Законопроект про додаткове фінансування для України, який підготував речник Палати представників США Майк Джонсон,передбачає виділення майже 28 мільярдів доларів на всі операції, пов'язані із військовою допомогою США Україні , а також швидко передати Україні далекобійні ракети ATACMS.

З них майже 13,8 мільярда доларів до 30 вересня 2025 року прямують на програму Ukraine Security Assistance Initiative, за якою Пентагон підписує контракти з американськими оборонними компаніями для надання Києву нового озброєння та обладнання.

Ще трохи більше 13,4 мільярда доларів можуть спрямовуватись на заміну та ремонт переданого Україні озброєння, а також для фінансування навчання українців.

Додатково за програмою Foreign Military Financing, яка передбачає виділення грантів на купівлю зброї у виробників, проект Джонсона закладає 1,6 мільярда доларів.

Крім того, У документі пропонується покласти на президента Байдена зобов'язання передати Україні ATACMS великої дальності, «як це буде можливо».

Але, як уточнюється у законопроекті, якщо глава держави вирішить, що передача ATACMS завдасть шкоди інтересам національної безпеки США, то він може відкласти постачання.

У такому разі Байден буде зобов'язаний повідомити комітети з оборони Конгресу, комітети з асигнувань та міжнародних відносин Сенату та комітети з асигнувань та міжнародних відносин Палати представників.