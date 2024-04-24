У Міноборони РФ повідомили про масовану атаку безпілотників

Сьогодні, 24 квітня, в Російській Федерації сповістили про масовану атаку безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства оборони РФ.



«Протягом минулої ночі припинено спроби київського режиму здійснити низку терористичних атак із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації», — йдеться у повідомленні.



В оборонному відомстві зазначили, що черговими засобами ППО нібито знищено та перехоплено вісім українських БПЛА, зокрема:

три - над територією Курської області;

два – над територією Бєлгородської області;

два – над територією Воронезької області;

один – над територією Смоленської області.

Раніше ми писали, що вночі, 24 квітня, у російській Смоленській області внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів спалахнули об'єкти нафтопереробної промисловості.