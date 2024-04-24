В Смоленской области горит нефтеперерабатывающий завод

Сегодня ночью, 24 апреля, в российской Смоленской области в результате атаки беспилотных летательных аппаратов загорелись объекты нефтеперерабатывающей промышленности. Об этом передает губернатор региона Василий Анохин и российский Telegram-канал Astra.



«Наш регион вновь находится под атакой украинских БПЛА. Силы ПВО ВС России ведут борьбу с воздушными целями. По всей вероятности, в результате атаки противника по гражданским топливно-энергетическим объектам на территории Смоленского и Ярцевского района произошли возгорания», — отметил Анохин.



Местные жители сообщают, что горит НПЗ в районе сел Раздорово и Пригорское. Сообщается о как минимум 4-5 взрывах.



По уточненной информации, в результате атаки жертв и пострадавших нет.



Спасатели ликвидируют последствия.



Ранее мы писали, что помощница министра обороны США д-р Селести Волландер назвали атаки на российские НПЗ — «ударами по гражданским целям». Видео с ответом Волландер опубликовал украинский корреспондент «Голоса Америки» в Пентагоне Остап Ярыш.