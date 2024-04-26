ЗС РФ перекидають важку техніку у захопленому Криму — АТЕШ

Російські окупанти перекидають важку техніку у Криму. Фото: АТЕШ

Російські окупанти перекидають важку військову техніку на території тимчасово анексованого Криму. Про це повідомили у пресслужбі партизанського руху АТЕШ.



«Наші агенти зафіксували перекидання кількох БМП-2 Вірменською трасою у бік Сімферополя», — йдеться в повідомленні.



Партизани зазначають, що ймовірно, техніку перевозять вглиб півострова для ремонту. Росіяни не наважуються створювати ремонтні бази на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей через високу ймовірність їх знищення.



Усі координати передані Силам оборони України.



Раніше ми писали, що у тимчасово окупованому Криму російські загарбники активізують будівництво фортифікаційних споруд. Це відбувається на тлі міжнародної допомоги Україні.