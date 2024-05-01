У Росії безпілотники атакували Рязанський НПЗ, Воронеж та Ростов-на-Дону

Пожежа на Рязанському НПЗ. Скріншот відео

Вночі дрони атакували Рязанський нафтопереробний завод. Там почалася пожежа. Про це повідомило російське видання Baza.

«За словами очевидців, атака відбулася близько третьої години ночі. Очевидці повідомляють про те, що чули гул, а потім сталися два вибухи», — пише видання.

Наголошується, що зараз на заводі працюють співробітники оперативних служб. За попередніми даними, постраждалих немає.

За словами губернатора регіону Павла Малкова, область «зазнала атаки безпілотного літального апарату».

«За попередньою інформацією, постраждалих немає, здійснюється перевірка», — каже російський чиновник.

Також цієї ночі про атаку безпілотників повідомили з Воронежа та Ростова-на-Дону.

Вибухи в районі Воронежа пролунали приблизно о 02:20 за місцевим часом.

Незадовго до цього глава Воронезької області Гусєв заявив, що на території регіону «оголошено небезпеку атаки БПЛА».

Пізніше губернатор Воронезької області заявив про збиття двох безпілотників літакового типу.

За словами Гусєва, дрони були «виявлені та збиті» черговими силами ППО та засобами РЕБ у Воронезькій області, а також про те, що, попередньо, постраждалих та руйнувань немає.

Цієї ж ночі в Telegram-каналі «Новини Ростова-на-Дону» писали про вибухи, що були чутні в районі населеного пункту.

«Місцеві жителі повідомляють, що на Північному та Воєнведі чули гучний хлопок. Офіційна інформація не надходила», — йдеться у публікації.

Нагадаємо, 24 квітня в Російській Федерації повідомили про масовану атаку безпілотників.