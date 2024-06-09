В результате обстрела оккупированного Луганска шесть людей погибли, 60 — получили ранения

В Луганске произошел обстрел, есть погибшие. Фото: Леонид Пасечник

Временно оккупированный Луганск в пятницу, 7 июня, попал под обстрел. Известно о шести погибших и 60 пострадавших. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ и так называемый глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник.



По состоянию на утро 9 июня аварийно-спасательные работы завершены, на месте работали 68 специалистов и 10 единиц техники.



Пасечник, который успел обвинить в обстреле Украину, добавил, что «сейчас делается все для того, чтобы максимально оперативно ликвидировать последствия трагедии, оказать необходимую помощь людям». В частности, специалисты восстанавливают тепловой контур домов, налаживают водо- и электроснабжение.

Кроме того, в местных Telegram-каналах сообщили о работе ПВО в регионе. По их словам, авиация ВСУ запустила ракеты. Предварительно, якобы все цели были сбиты.



Ранее мы писали, что в оккупированном Луганске прокремлевское издание «Известия» в своем сообщении выдало обломки российской ракеты комплекса ПВО С-300 за фрагмент американской ракеты ATACMS. Это произошло после ракетных ударов ВСУ по военным целям в Луганске 7 июня.