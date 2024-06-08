Удар по Луганску: российские пропагандисты выдали обломок ракеты ПВО за ATACMS

Разрушенный подъезд в оккупированном Луганске 7 июня. Фото: соцсети

В оккупированном Луганске прокремлевское издание «Известия» в своем сообщении выдало обломки российской ракеты комплекса ПВО С-300 за фрагмент американской ракеты ATACMS. Это произошло после ракетных ударов ВСУ по военным целям в Луганске 7 июня.



«На кадрах видно, что в одном из домов обрушился подъезд, также были обнаружены обломки ракет ATACMS», — говорится в публикации «Известий» в телеграм-канале.



В свою очередь украинский телеграм-канал «Полковник ГШ» обратил внимание на эту манипуляцию российских пропагандистов.



«На самом деле на фото довольно типичные фрагменты аэродинамического руля зенитной-управляемой ракеты 5В55 комплекса С-300, которыми враг пытался отразить воздушное нападение, однако вместо этого обрушил подъезд», — подчеркнул «Полковник ГШ».



Фрагмент ракеты в Луганске, который показали «Известия»

Фото для сравнения, которое опубликовал «Полковник ГШ»

Утром 7 июня ВСУ нанесли ракетный удар по военным целям в оккупированном Луганске. Известно об ударе по военной базе, также сообщалось о возгорании нефтебазы. Предположительно, удары нанесены высокоточными ракетами ATACMS.



В оккупационной администрации заявили, что часть ракет сбила ПВО РФ.



В результате падения обломков сбитых ракет или ракет ПВО есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, обрушился подъезд жилого дома. По состоянию на вечер 7 июня в подконтрольной РФ группировке «ЛНР» заявили о четырех погибших и 57 пострадавших жителях Луганска.

