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Внаслідок обстрілу окупованого Луганська шестеро людей загинули, 60 — дістали поранення

09 червня 2024, 10:52

Внаслідок обстрілу окупованого Луганська шестеро людей загинули, 60 — дістали поранення

Луганськ зазнав обстрілу, є загиблі. Фото: Леонід Пасічник Луганськ зазнав обстрілу, є загиблі. Фото: Леонід Пасічник

Тимчасово окупований Луганськ у п'ятницю, 7 червня, потрапив під обстріл. Відомо про шістьох загиблих та 60 постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі МНС РФ і так званий голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.

Станом на ранок 9 червня аварійно-рятувальні роботи завершені, на місці працювало 68 фахівців та 10 одиниць техніки.

Пасічник, який звинуватив в обстрілі Україну, додав, що «зараз робиться все для того, щоб максимально оперативно ліквідувати наслідки трагедії, надати необхідну допомогу людям». Зокрема, фахівці відновлюють тепловий контур будинків, налагоджують водо- та електропостачання.

Крім того, у місцевих Telegram-каналах повідомили про роботу ППО у регіоні. Зокрема йдеться про те, авіація ЗСУ запустила ракети. Попередньо, нібито всі цілі збили.

Раніше ми писали, що в окупованому Луганську прокремлівське видання «Известия» у своєму повідомленні видало уламки російської ракети ППО С-300 за фрагмент американської ракети ATACMS. Це сталося після ракетних ударів ЗСУ по військових цілях у Луганську 7 червня.

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