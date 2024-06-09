Внаслідок обстрілу окупованого Луганська шестеро людей загинули, 60 — дістали поранення

Луганськ зазнав обстрілу, є загиблі. Фото: Леонід Пасічник

Тимчасово окупований Луганськ у п'ятницю, 7 червня, потрапив під обстріл. Відомо про шістьох загиблих та 60 постраждалих. Про це повідомили у пресслужбі МНС РФ і так званий голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник.



Станом на ранок 9 червня аварійно-рятувальні роботи завершені, на місці працювало 68 фахівців та 10 одиниць техніки.



Пасічник, який звинуватив в обстрілі Україну, додав, що «зараз робиться все для того, щоб максимально оперативно ліквідувати наслідки трагедії, надати необхідну допомогу людям». Зокрема, фахівці відновлюють тепловий контур будинків, налагоджують водо- та електропостачання.

Крім того, у місцевих Telegram-каналах повідомили про роботу ППО у регіоні. Зокрема йдеться про те, авіація ЗСУ запустила ракети. Попередньо, нібито всі цілі збили.



Раніше ми писали, що в окупованому Луганську прокремлівське видання «Известия» у своєму повідомленні видало уламки російської ракети ППО С-300 за фрагмент американської ракети ATACMS. Це сталося після ракетних ударів ЗСУ по військових цілях у Луганську 7 червня.