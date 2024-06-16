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За якої умови Україна буде готова до переговорів з РФ: відповідь Зеленського

16 червня 2024, 17:57

За якої умови Україна буде готова до переговорів з РФ: відповідь Зеленського

Зеленський назвав умови України для переговорів із Росією. Фото: ОП Зеленський назвав умови України для переговорів із Росією. Фото: ОП

Російська Федерація може розпочати переговори щодо припинення війни хоч завтра, для цього потрібно вийти з окупованих територій України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на фінальній пресконференції на Саміті миру 16 червня.

За його словами, присутність Росії на другому саміті миру означатиме, що вона готова до припинення війни.

«Росія хоч завтра може розпочати з нами переговори, не чекаючи нічого, якщо вийдуть з наших територій. Це повага до статуту ООН», — заявив він.

Зеленський наголосив, що жодні ультиматуми не можуть називатися «переговорами». 

Глава держави наголосив, що головний успіх для України — це закінчення війни.

«Це навіть не успіх, а єдина можливість існування», — підкреслив він.



Раніше ми писали, що цими вихідними відбувся Глобальний саміт миру у Швейцарії, учасники під час якого обговорили такі теми: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення всіх полонених та депортованих українців.

Крім того, Зеленський зазначив, що найближчим часом може відбутися другий саміт.

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