Російська армія обстріляла Часів Яр, Курахівку та Зарічне: є загиблий та поранені

Вранці 18 червня російські військові з артилерії обстріляли селище Курахівка. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва.

За її словами, внаслідок атаки загинув 70-річний чоловік, ще один місцевий мешканець постраждав. Також пошкоджено приватні будинки.

«Під приціл окупантів потрапило й селище Зарічне Лиманської територіальної громади. Від влучання засобу ураження поранено чоловіка 58 років, який знаходився в будинку. Крім того, ЗС РФ завдали чергового удару по місту Часів Яр, під час якого отримав осколкове поранення містянин 69 років», — розповіла Мєдвєдєва.

Нагадаємо, що 17 червня російські окупанти обстріляли село Званівка Донецької області, внаслідок чого загинув місцевий житель.