З початку року з Донеччини евакуйовано близько 71 тисячі громадян: скільки людей залишаються у регіоні

Евакуація в Донецькій області. Фото: ДСНС

З початку 2024 року з підконтрольної Україні Донецької області було евакуйовано близько 71 тисячі мешканців. Наразі в самому регіоні залишається майже півмільйона осіб. Про це заявили в Департаменті з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької обласної адміністрації на офіційний запит «Новин Донбасу».



«З 01.01.2024 по 01.07.2024 в ході проведення заходів з евакуації на підконтрольній Україні території Донецької області силами органів влади всіх рівнів, а також добровольчих формувань, волонтерів та самостійно евакуйовано близько 71 тисяч осіб», - зазначається у повідомленні.



У відомстві зазначили, що на підконтрольній території України Донеччини залишається близько 466 тисяч осіб.



Раніше ми писали, що за 1 липня росіяни вбили чотирьох жителів Донецької області: двох в Українці, одного в Новодмитрівці та Селидовому. Ще 27 людей в області за добу отримали поранення.