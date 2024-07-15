На фронте в Донецкой области погиб артист «Дикого театра»

На фронте, под Часов Яром в Донецкой области погиб музыкант, артист «Дикого театра» Николай Ленок. Об этом сообщила администрация театра в Facebook.



Николай Ленок присоединился в ряды защитников Украины с началом полномасштабного вторжения. В 2022 году служил боевым медиком в 136-м отдельном батальоне территориальной обороны города Бровары Киевской области. В армии присоединился к ансамблю своей воинской части.



Ленок выступал в составе тройственных музыкантов в спектакле «Красное, черное и снова красное», отметил театр. Премьера этого спектакля состоялась в 2020 году.



У него осталась жена и двое сыновей — 11-летний Назар и 2-летний Богдан.