На фронті на Донеччині загинув артист «Дикого театру»

На фронті, під Часовим Яром на Донеччині загинув музикант, артист «Дикого театру» Микола Ленок. Про це повідомила адміністрація театру у Facebook.



Микола Ленок приєднався до лав захисників України з початком повномасштабного вторгнення. 2022 року служив бойовим медиком у 136-му окремому батальйоні територіальної оборони міста Бровари Київської області. В армії приєднався до ансамблю своєї військової частини.



Ленок виступав у складі потрійних музикантів у виставі «Червоне, чорне та знову червоне», зазначив театр. Прем'єра цієї вистави відбулася 2020 року.



У нього залишилася дружина та двоє синів — 11-річний Назар та 2-річний Богдан.