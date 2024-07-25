В Константиновской больнице сообщили об изменении номеров телефонов

Многопрофильная больница интенсивного лечения в Константиновке Донецкой области. Фото: КНП МБИЛ/Facebook

В КНП «Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета» изменились телефонные номера отделения экстренной медицинской помощи, травмпункта, женской консультации и регистратуры. Об этом говорится на странице больницы в Facebook.

Согласно сообщению, обновленные номера следующие:

Отделение экстренной медицинской помощи: 06272-6-24-21 или 0950492052

Травмпункт: 06272-6-24-24

Женская консультация: 06272-6-24-18

Регистратура:

- по адресу: проспект Ломоносова, 161: 06272-6-24-23 или 0959005497

- по адресу проспект Ломоносова, 101: 06272-6-24-20.

Приемная директора: 06272-6-18-71 (номер не изменился).