В Константиновской больнице сообщили об изменении номеров телефонов

В КНП «Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета» изменились телефонные номера отделения экстренной медицинской помощи, травмпункта, женской консультации и регистратуры. Об этом говорится на странице больницы в Facebook.
Согласно сообщению, обновленные номера следующие:
Отделение экстренной медицинской помощи: 06272-6-24-21 или 0950492052
Травмпункт: 06272-6-24-24
Женская консультация: 06272-6-24-18
Регистратура:
- по адресу: проспект Ломоносова, 161: 06272-6-24-23 или 0959005497
- по адресу проспект Ломоносова, 101: 06272-6-24-20.
Приемная директора: 06272-6-18-71 (номер не изменился).
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