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У Костянтинівській лікарні повідомили про зміну номерів телефонів

25 липня 2024, 16:30

У Костянтинівській лікарні повідомили про зміну номерів телефонів

Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування у Костянтинівці Донецької області. Фото: КНП БЛІЛ/Facebook Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування у Костянтинівці Донецької області. Фото: КНП БЛІЛ/Facebook

У КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради» змінилися телефонні номери відділення екстреної медичної допомоги, травмпункту, жіночої консультації та реєстратури. Про це йдеться на сторінці лікарні у фейсбуку.

Згідно з повідомленням, оновлені номери такі:

Відділення екстреної медичної допомоги: 06272-6-24-21 або 0950492052

Травмпункт: 06272-6-24-24

Жіноча консультація: 06272-6-24-18

Реєстратура:

- за адресою: проспект Ломоносова, 161: 06272-6-24-23 або 0959005497

– за адресою: проспект Ломоносова, 101: 06272-6-24-20

Приймальня директора: 06272-6-18-71 (номер не змінився).

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