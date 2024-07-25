У Костянтинівській лікарні повідомили про зміну номерів телефонів

У КНП «Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування Костянтинівської міської ради» змінилися телефонні номери відділення екстреної медичної допомоги, травмпункту, жіночої консультації та реєстратури. Про це йдеться на сторінці лікарні у фейсбуку.
Згідно з повідомленням, оновлені номери такі:
Відділення екстреної медичної допомоги: 06272-6-24-21 або 0950492052
Травмпункт: 06272-6-24-24
Жіноча консультація: 06272-6-24-18
Реєстратура:
- за адресою: проспект Ломоносова, 161: 06272-6-24-23 або 0959005497
– за адресою: проспект Ломоносова, 101: 06272-6-24-20
Приймальня директора: 06272-6-18-71 (номер не змінився).
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