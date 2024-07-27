В окупованому Шахтарську у дітей з інвалідністю хотіли забрати частину соціальних виплат

На окупованій території Донецької області представники будинку-інтернату для інвалідів надали собі частину соціальних виплат.



Як повідомляє місцева преса, у Шахтарську з січня по березень цього року 50% соціальних виплат, які належать дітям з інвалідністю, перераховувалися на банківський рахунок установи як плата за надані безплатні соціальні послуги.



Так звана «прокуратура» під контролем угруповання «ДНР» втрутилася та перенаправила дані про порушення до російських органів праці та соціальної політики. Стверджується, що на особисті рахунки 69 дітей з інвалідністю повернуто понад 827 тисяч карбованців (близько 400 тисяч гривень).



Про покарання керівництва будинку-інтернату нічого не повідомляється.