Под Киевом российский дрон атаковал дом экс-депутата Госдумы РФ: политик был ранен и заявил о покушении

Живущий в Украине российский оппозиционер Илья Пономарёв был ранен в результате падения российского беспилотника возле его дома под Киевом. Политик заявил о покушении. Фото: OBOZ.UA

В ночь на 1 август российский дрон-камикадзе «Герань-2» ударил по дому оппозиционера Ильи Пономарева на окраинах Киева. Политик получил многочисленные осколочные ранения, однако его жизни ничего не угрожает. БПЛА взорвался в пяти метрах от входной двери. Дом получил разрушения, пишет OBOZ.UA со ссылкой на свои источники.

Удар дрона по частному дому в Киевской области подтверждала ранее и Национальная полиция Украины. По ее данным, ранена супружеская пара.

Перед этим, в ходе массированной атаки между 3-м и 4-м часами утра среды, 31 июля, на территорию участка Ильи Пономарева уже прилетало три дрона. Однако они были сбиты ПВО и упали на расстоянии 50-100 метров от дома, причинив лишь незначительный ущерб.

Тогда был сделан вывод, что дом Пономарева не был целью, однако сегодняшняя ночная атака показала, что именно российский оппозиционер был под прицелом, полагают источники издания.

Проживающий в Украине с 2014 года экс-депутат Госдумы Пономарев заявил об очередной попытке покушения. Об этом он написал в социальной сети Х.

«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им! Подробности напишу позже», — сообщил российский оппозиционер.

ФСБ РФ в феврале этого года возбудила против Пономарёва несколько уголовных дел — о госизмене в форме перехода на сторону противника, участии в террористической организации и публичных призывах к террору.

Пономарев покинул Россию в 2014 году. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Пономарев выступает за финансирование ВСУ и террористические акты в России как путь к свержению режима Владимира Путина.

Ранее Воздушные силы ВСУ отчитались о сбитии всех 7 «шахедов», которыми РФ атаковала Украину минувшей ночью.