Під Києвом російський дрон атакував будинок ексдепутата Держдуми РФ: політик був поранений і заявив про замах

Російського опозиціонера Іллю Пономарьова, який живе в Україні, було поранено внаслідок падіння російського безпілотника біля його будинку під Києвом. Політик заявив про замах. Фото: OBOZ.UA

У ніч на 1 серпня російський дрон-камікадзе «Герань-2» вдарив по будинку опозиціонера Іллі Пономарьова на околицях Києва. Політик отримав численні поранення, проте його життю нічого не загрожує. БПЛА вибухнув за п'ять метрів від вхідних дверей. Будинок отримав руйнування, пише OBOZ.UA із посиланням на свої джерела.

Удар дрону по приватному будинку на Київщині підтверджувала раніше і Національна поліція України. За її даними, поранено подружню пару.

Перед цим, під час масованої атаки між 3-м та 4-м годинами ранку середи, 31 липня, на територію ділянки Іллі Пономарьова вже прилітало три дрони. Однак вони були збиті ППО і впали на відстані 50-100 метрів від будинку, завдавши лише незначної шкоди.

Тоді було зроблено висновок, що будинок Пономарьова не був ціллю, проте сьогоднішня нічна атака показала, що саме російський опозиціонер був під прицілом, вважають джерела видання.

Ексдепутат Держдуми Пономарьов, який проживає в Україні з 2014 року, заявив про чергову спробу замаху. Про це він написав у соціальній мережі Х.

«Сьогодні у мене, схоже, другий день народження. П'ята спроба нападу була найбільш нестандартною та успішною, проти якої було важко захиститися. Але хрін їм! Подробиці напишу пізніше», — повідомив російський опозиціонер.

ФСБ РФ у лютому цього року порушила проти Пономарьова кілька кримінальних справ — про держзраду у формі переходу на бік противника, участь у терористичній організації та публічні заклики до терору.

Пономарьов залишив Росію у 2014 році. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Пономарьов виступає за фінансування ЗСУ та терористичні акти в Росії як шлях до повалення режиму Володимира Путіна.

Раніше Повітряні сили ЗСУ відзвітували про збиття всіх 7 «шахедів», якими РФ атакувала Україну минулої ночі.