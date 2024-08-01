Российский военный погиб, выстрелив в неразорвавшийся дрон

В социальной сети Telegram появилось видео украинских военных, на котором двух россиян преследовал FPV-дрон, но его смогли сбить оккупанты. Однако после этого, один из захватчиков решил выстрелить в него и дрон взорвался.
«Увлекательные приключения пары кацапов, отправленных на Zwyntar. После спасения от FPV-дрона, московит расстреливает неразорвавшийся второй дрон и становится 200. А уже через несколько минут его напарник ловит меткий сброс от пилота подразделения Ясні Очі», — говорится в подписи к видео подразделения «Ясні Очі».
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