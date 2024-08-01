Російський військовий загинув, вистріливши в дрон, який не розірвався

Російський військовий загинув через постріл у дрон. Фото: кадр із відео

У соціальній мережі Telegram з'явилося відео українських військових, на якому двох росіян переслідував FPV-дрон, але його змогли збити окупанти. Однак після цього один із загарбників вирішив вистрілити в нього і дрон вибухнув.



«Захоплюючі пригоди пари кацапів, відправлених на Zwyntar. Після порятунку від FPV-дрона, московит розстрілює нерозірвавшийся другий дрон й стає 200. А вже за кілька хвилин його напарник ловить влучний скид від пілота підрозділу Ясні Очі», — йдеться у підписі до відео підрозділу «Ясні Очі».



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