Росія вперше звернулася до України щодо обміну полоненими — Лубінець

Росія звернулася до України щодо обміну полоненими, причому подія сталася на восьмий день прориву ЗСУ у Курській області. Ініціатором спілкування була Уповноважена з прав людини РФ Тетяна Москалькова. Про деталі спілкування із представницею російського уряду Уповноважений з прав людини при Верховній Раді Дмитро Лубінець розповів в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Лубінець заявив, що розмова з Москальковою відбулася після низки заяв Кремля про припинення будь-якого обміну після початку боїв на Курщині. Омбудсмен запевнив, що Україна дотримується міжнародного гуманітарного права щодо військовополонених. Водночас інформацію про них регулярно отримують представники ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста. Також він пояснив, що розмова відбулася з ініціативи РФ і це пов'язано із ситуацією в Курській області. Про інші деталі спілкування омбудсмен не згадував.

«У будь-який час Україна готова продовжувати обмінні процеси на підставі Женевської конвенції», — сказав Лубінець журналістам.

У телегам-каналі Тетяни Москалькової не знайшлося заяв щодо ситуації з росіянами, які потрапили в полон на території РФ. Також немає повідомлень про ініціативу обміну у державних росЗМІ.

Нагадаємо, 14 серпня президент України Володимира Зеленський заявив, що минулої доби ЗСУ взяли в полон понад 100 військовослужбовців РФ у Курській області.