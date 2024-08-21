ПВО сбила авиационную ракету и 50 БПЛА — Олещук

Оккупационные войска РФ атаковали Украину с помощью ракет и ударных дронов-камикадзе, всего было выявлено 72 воздушные цели, противовоздушная оборона сбила 51 цель. Об этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук.



«В ночь на 21 августа 2024 года российские оккупанты нанесли удар по Украине двумя баллистическими ракетами «Искандер-М»/KN-23 из Воронежской области, управляемой авиационной ракетой Х-59/Х-69 из воздушного пространства Курской области и 69-ю ударными БпЛА типа «Shahed» (районы пусков — Приморско-Ахтарск, Ейск, Курск — РФ)», — отметил он.

В результате противовоздушного боя сбита одна управляемая авиационная ракета Х-59/Х-69 и 50 ударных БпЛА «Shahed-131/136» в пределах Хмельницкой, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Донецкой, Кировоградской, Сумской и Черниговской областей.



По словам Олещука, еще 16 дронов, предположительно, упали под воздействием радиоэлектронных средств противодействия.



Кроме того, зафиксировано пересечение ударным дроном государственной границы с Республикой Беларусь в Черниговской области, еще один российский БПЛА вернулся в Белгородскую область.



По состоянию на 11:15 один вражеский беспилотник находится в воздушном пространстве в Черкасской области. Боевая работа продолжается.



Ранее мы писали, что российская армия вечером и утром, 20-21 августа, направила в сторону украинской столицы до десятки ударных-дронов. Силы и средства противовоздушной обороны сбили российские цели.