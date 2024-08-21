ППО збила авіаційну ракету та 50 БПЛА — Олещук

Окупаційні війська РФ атакували Україну за допомогою ракет і ударних дронів-камікадзе, всього було виявлено 72 повітряні цілі, протиповітряна оборона збила 51 ціль. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.



«У ніч на 21 серпня 2024 року російські окупанти завдали удару по Україні двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 з Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 з повітряного простору Курської області та 69-ма ударними БпЛА типу «Shahed» (райони пусків — Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ — РФ)», — зазначив він.

Внаслідок протиповітряного бою збито одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 50 ударних БпЛА «Shahed-131/136» у межах Хмельницької, Полтавської, Черкаської, Київської, Вінницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Донецької, Кіровоградської, Сумської та Чернігівської областей.



За словами Олещука, ще 16 дронів, ймовірно, впали під впливом радіоелектронних засобів протидії.



Крім того, зафіксовано перетин ударним дроном державного кордону з Республікою Білорусь у Чернігівській області, ще один російський БПЛА повернувся до Бєлгородської області.



Станом на 11:15 один російський безпілотник знаходиться в повітряному просторі в Черкаській області. Бойова робота продовжується.



Раніше ми писали, що російська армія ввечері та вранці, 20-21 серпня, направила у бік української столиці до десятки ударних-дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили російські цілі.