Ще один резервуар вибухнув на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області

Черговий резервуар вибухнув на нафтобазі в Ростовській області внаслідок пожежі після атаки українських дронів. Фото: Це Ростов/Telegram

У Пролетарську Ростовської області на нафтобазі вибухнув черговий резервуар. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що кількість постраждалих рятувальників зросла до 47.

За інформацією місцевого телеграм-каналу, виникла загроза розгерметизації керосинових цистерн.

Нафтовосховище у Пролетарську горить уже п'ятий день після атаки українських дронів.

Обережно! На відео звучить нецензурна лайка.

Раніше повідомлялося, що в Ростовській області Росії священики РПЦ молитвами «допомагають» гасити пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після атаки українських дронів.