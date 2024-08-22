Ще один резервуар вибухнув на нафтобазі у Пролетарську Ростовської області

У Пролетарську Ростовської області на нафтобазі вибухнув черговий резервуар. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.
Зазначається, що кількість постраждалих рятувальників зросла до 47.
За інформацією місцевого телеграм-каналу, виникла загроза розгерметизації керосинових цистерн.
Нафтовосховище у Пролетарську горить уже п'ятий день після атаки українських дронів.
Обережно! На відео звучить нецензурна лайка.
Раніше повідомлялося, що в Ростовській області Росії священики РПЦ молитвами «допомагають» гасити пожежу на нафтобазі, яка спалахнула після атаки українських дронів.
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