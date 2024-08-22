В Краснодарском крае РФ затонул жд-паром с топливом

Обновлено в 20.00. Атакованный в порту «Кавказ» железнодорожный паром затонул, заявил оперштаб Кубани. Утверждается, что пожара на территории самого порта нет.



Ранее на территории Краснодарского края РФ был атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». Российские власти подтвердили удар и обвинили в нем ВСУ. На месте работают российские экстренные и специальные службы.



Ранее было перекрыто движение по Керченскому мосту, а крымские медиа сообщали о воздушной тревоге в Севастополе.



Пожару на пароме в российском порту «Кавказ» присвоен третий ранг сложности.

Огонь тушили 101 человек и 34 единицы техники. По данным местных властей, на пароме находилось 30 цистерн с топливом.