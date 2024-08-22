У Краснодарському краї РФ затонув залізничний пором з паливом

Оновлено о 20.00. Атакований у порту «Кавказ» залізничний пором затонув, заявив оперштаб Кубані. Стверджується, що пожежі на території самого порту немає.



Раніше на території Краснодарського краю РФ було атаковано залізничний пором з паливними цистернами в порту «Кавказ». Площа пожежі та інформація про постраждалих уточнюється. Російська влада підтвердила удар і звинуватила в ньому ЗСУ. На місці працюють російські екстрені та спеціальні служби.



Раніше було перекрито рух Керченським мостом, а кримські медіа повідомляли про повітряну тривогу в Севастополі.



Пожежі на поромі надано третій ранг складності. Вогонь гасили 101 особа та 34 одиниці техніки. За даними місцевої влади, на поромі було 30 цистерн з паливом.