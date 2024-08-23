Росіяни вербують молодь на окупованих територіях України — ЦНС

Російські загарбники на окупованих територіях України вербують молодих людей. Фото: ЦНС

Російські окупанти під виглядом навчання патріотизму продовжують масштабну кампанію з вербування молоді на окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зокрема окупанти створюють мережі різних патріотичних організацій. Наприклад, нещодавно у селі Веселе Запорізької області з'явився новий осередок так званої «Молодої гвардії».

ЦНС зазначає, що такі структури позиціонуються росіянами як можливість самореалізації молоді, розвитку лідерських навичок і патріотичного виховання.

«Молодь залучають до різноманітних пропагандистських заходів, а потім і до військової підготовки. Їм обіцяють можливість "змінити світ"», — йдеться у повідомленні.

Однак, як вважають у ЦНС, ці програми спрямовані на перетворення молоді на інструмент для виконання цілей російських окупантів, готуючи їх як «гарматне м'ясо» для майбутніх війн Кремля.