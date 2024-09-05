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Морские надводные дроны атаковали Новороссийск

05 сентября 2024, 08:30

Морские надводные дроны атаковали Новороссийск

Морские надводные дроны атаковали Новороссийск

В российском Новороссийске, что на Черном море в Краснодарском крае, в ночь на четверг, 5 сентября, была объявлена тревога в связи с угрозой атаки украинских морских дронов. Об этом заявил мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

У себя в телеграм-канале Кравченко попросил жителей береговой линии не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве около моря. В городе слышны взрывы и стрельба, сообщают местные телеграм-каналы.

Между тем, украинский военный журналист Андрей Цаплиенко напоминает, что в порт Новороссийская Россия перевела часть Черноморского флота.

Цаплиенко отмечает, что Новороссийск является ключевым российским портом, из которого идет доставка нефтепродуктов за границу.

По его данным, в Украине есть три типа безэкипажных катеров, то есть морских дронов, которые могут добраться до Новороссийска: Магура V5 ГУР, а также два беспилотника СБУ: Sea Baby и Казак Мамай.

Минобороны РФ сегодня утром сообщило, что в ночь на 5 сентября дежурными огневыми средствами были уничтожены два безэкипажных катера в северо-восточной части акватории Черного моря.

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