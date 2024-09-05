Морські надводні дрони атакували Новоросійськ

У російському Новоросійську, що на Чорному морі в Краснодарському краї, в ніч на четвер, 5 вересня, було оголошено тривогу через загрозу атаки українських морських дронів. Про це заявив мер Новоросійська Андрій Кравченко.

У себе в телеграм-каналі Кравченко попросив мешканців берегової лінії не підходити до вікон та не перебувати на відкритому просторі біля моря. У місті чути вибухи та стрілянина, повідомляють місцеві телеграм-канали.

Тим часом український військовий журналіст Андрій Цаплієнко нагадує, що в порт Новоросійська Росія перевела частину Чорноморського флоту.

Цаплієнко зазначає, що Новоросійськ є ключовим російським портом, із якого йде доставка нафтопродуктів за кордон.

За його даними, в Україні є три типи безекіпажних катерів, тобто морських дронів, які можуть дістатися Новоросійська: Магура V5 ГУР, а також два безпілотники СБУ: Sea Baby та Козак Мамай.

Міноборони РФ сьогодні вранці повідомило, що в ніч на 5 вересня черговими вогневими засобами було знищено два безекіпажні катери в північно-східній частині акваторії Чорного моря.