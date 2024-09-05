Верховная Рада назначила Андрея Сибигу новым министром иностранных дел Украины. Что о нем известно

Новый министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: МИД

5 сентября Верховная Рада назначила Андрея Сибигу на должность министра иностранных дел Украины. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За его назначение проголосовали 258 нардепов, воздержались – 28.

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области.

В 1997 году Сибига окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности «международные отношения», а 1999-м – по специальности «правоведение».

С 1997 по 2008 год Андрей Иванович работал на различных дипломатических должностях, преимущественно в Министерстве иностранных дел Украины. Следующие четыре года был советником-посланником посольства Украины в Польше.

В период с 2012 по 2016 год Андрей Сибига возглавлял Департамент консульской службы МИД.

С 2016 по 2021 год Сибига был послом Украины в Турции.

В 2021-м Андрей Иванович перешел в Офис президента Украины, где на должности заместителя главы ОП проработал три года. В 2024 году вернулся в МИД и занял должность первого заместителя министра иностранных дел.

Напомним, что 5 сентября Верховная Рада уволила Дмитрия Кулебу с должности министра иностранных дел.